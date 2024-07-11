Саутгейт объяснил свои удачные замены в матче с Нидерландами

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о заменах, которые принесли команде победу в полуфинале Евро-2024 с Нидерландами.

На 81-й минуте наставник «трёх львов» решил выпустить Олли Уоткинса и Коула Палмера вместо Гарри Кейна и Фила Фодена при счёте 1:1. Спустя всего десять минут Уоткинс забил победный мяч, а голевую передачу ему отдал Палмер.

«Самое главное, что все наши игроки готовы проявить себя на поле. Мы почувствовали, что давление начинает ослабевать, и Гарри Кейн получил повреждение. Олли отлично умеет прессинговать, способен забегать за спины защитников. Мы решили, что настал подходящий момент попробовать. Очень рад, что Уоткинс воспользовался своим шансом», – поведал в интервью ITV Саутгейт.