Беллингем поделился ожиданиями от финала с Испанией

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем рассказал, что думает о предстоящей встрече с Испанией в финале чемпионата Европы.

Англичане забрали вторую путёвку в финал, обыграв сборную Нидерландов (2:1). Судьба полуфинального поединка решилась на 91-й минуте, когда вышедший на замену Олли Уоткинс забил победный мяч «трёх львов».

Финальный матч Англии против Испании состоится 14 июля.

«Испанцы выглядели просто потрясающе. Они действительно хороши, но финал – это одна игра, случиться может что угодно. Уверен, мы сделаем правильные выводы о сборной Испании, когда проанализируем её игру. Будет интересно встретиться лицом к лицу с таким соперником», – заявил в интервью ITV Беллингем.