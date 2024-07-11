​Уоткинс: «Даже не мечтал об этом»

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс забил решающий гол в матче со сборной Нидерландов, и английская сборная вышла в финал чемпионата Европы, где она сыграет с испанцами. Герой вечера, Уоткинс, прокомментировал свой успех. Он признался, что даже не рассчитывал на такую удачу:

- Я и не думал об этом. Не буду врать. Тем не менее, ощущаю себя великолепно. Когда я вышел на замену, то сказал Дину Хендерсону, что могу что-то поменять, и получилось так. Я забил, мы в финале. Осталось сыграть один матч. Самый важный, - цитирует слова Уоткинса BBC Sport.

Финал Евро-2024 состоится 14 июня.