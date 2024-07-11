Саутгейт – о выходе Англии в финал: «Мы отлично сыграли»

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями после победы в полуфинале Евро-2024 над Нидерландами (2:1).

Англичане пропустили уже на 7-й минуте, но смогли вырвать путёвку в финал, не доводя дело до экстра-тайма. Гарри Кейн отличился с пенальти на 18-й минуте, а вышедший на замену в концовке Олли Уоткинс решил судьбу встречи на 91-й.

«Мы отлично сыграли. Игра была сложной, нам приходилось постоянно меняться и адаптироваться – особенно это касается действий в обороне. Для нас этот финал будет особенным. Это награда для игроков за то, что они делают для общего блага», – цитирует официальный сайт УЕФА Саутгейта.

В финале сборной Англии предстоит сыграть с Испанией. Матч пройдёт 14 июля.