Губерниев: «Англия поставит на место выскочек из Испании в финале Евро-2024»

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев сказал несколько слов о предстоящем финале чемпионата Европы. В нём будут сражаться национальные сборные Испании и Англии. По мнению Губерниева, в финале победу одержат англичане, хоть фаворитами и считаются испанцы.

«Как я и предполагал, Англия в финале! А следом англичане поставят на место выскочек из Испании и выиграют чемпионат Европы… Всем ясно?» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Финальный матч чемпионата Европы между сборными Испании и Англии пройдёт в воскресенье, 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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