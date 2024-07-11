Куман прокомментировал поражение Нидерландов от Англии в полуфинале

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подвёл итоги полуфинального матча Евро-2024 против Англии.

Нидерланды повели в счёте на 7-й минуте благодаря голу Хави Симонса, но англичанам удалось быстро отыграться усилиями Гарри Кейна, реализовавшего пенальти. На 91-й минуте Олли Уоткинс забил второй мяч и вывел «трёх львов» в финал.

«В первом тайме англичане создали нам проблемы: мы не могли контролировать пространство между линиями, которое занимали Фоден и Беллингем. В перерыве мы выпустили ещё одного игрока в центр, и игра выровнялась.

В последние 20-25 минут мы выглядели свежее, но забила Англия – таков футбол. Возможно, матч должен был перейти в дополнительное время, но вышло так, как вышло. Мы провели отличный турнир и можем гордиться собой», – сказал в интервью ITV Sport Куман.