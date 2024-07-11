Кейн поделился ожиданиями от финала Евро-2024

Сборная Англии обыграла Нидерланды со счётом 2:1 и стала финалистом чемпионата Европы. После игры капитан «трёх львов» Гарри Кейн дал комментарий по поводу позднего победного гола команды, автором которого стал нападающий Олли Уоткинс.

«Это было незаурядным завершением. Была усталость, но мы заслужили победу с такой концовкой», - слова Кейна приводит пресс-служба УЕФА со ссылкой на ITV Sport.

Сказал Кейн несколько слов и о предстоящей финальной игре, в которой англичанам будут противостоять испанцы.

«Она будет невероятно тяжела – очень сложная игра. Ещё одна из тех, что войдут в историю», - сказал Кейн.

Финал Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии пройдёт в воскресенье, 14 июля.