Ширер: «Саутгейт заслуживает похвалы»

Бывший английский футболист Алан Ширер высказался о выходе сборной Англии в финал Евро-2024.

«Трём львам» удалось вырвать волевую победу в полуфинальном матче с Нидерландами. Решающий гол на 91-й минуте забил Олли Уоткинс, незадолго до этого вышедший на замену.

«Да, временами Саутгейта критиковали, однако, на мой взгляд, сегодняшний первый тайм был великолепен. Игра соответствовала нашим ожиданиям. Саутгейт заслуживает похвалы», – цитирует BBC Ширера.

Соперником сборной Англии по финалу будет команда Испании, днём ранее обыгравшая Францию (2:1). Финальный матч состоится 14 июля.