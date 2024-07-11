Уоткинс знал, что Палмер может отдать ему голевой пас

Сборная Англии стала вторым финалистом чемпионата Европы. В полуфинале против Нидерландов команда Гарета Саутгейта добилась победы со счётом 2:1. Победный гол «три льва» забили на последних минутах, когда Олли Уоткинс точно пробил после паса в штрафную площадь от Коула Палмера.
После игры Уоткинс рассказал, что он предугадал пас от Палмера ещё до выхода на футбольное поле.
«Я сказал [ему]: «Мы выйдем, и ты меня выведешь». Я знал, что как только он получит мяч, то выдаст его мне. Когда мяч влетел в нижний угол, это были самые прекрасные чувства», - слова Уоткинса приводятся на сайте УЕФА.
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