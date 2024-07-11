Беллингем высказался о выходе сборной Англии в финал Евро

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем дал интервью после победного для команды полуфинала чемпионата Европы с Нидерландами.

«Трём львам» удалось добыть путёвку в финал благодаря голу Олли Уоткинса на первой добавленной к основному времени минуте (2:1).

«Нас всегда будут критиковать, когда мы показываем не лучшую игру, но важно отвечать на это победами. Такие моменты великолепны, они делают нас ещё более сплочёнными. Теперь нас ждёт финал.

Олли Уоткинс вышел на замену и воспользовался своим шансом, я очень рад за него. Непросто проявлять себя, когда не выходишь в основе в каждом матче, как привык в клубе», – сказал в беседе с ITV Sport Беллингем.

Финальный поединок сборных Англии и Испании пройдёт 14 июля.