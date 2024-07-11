Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 10 июля
Нидерланды
1
Англия
2
Финал - 14 июля
Испания
Англия
Чемпионат Европы по футболу 2024

Беллингем высказался о выходе сборной Англии в финал Евро

11 Июля 2024 • 00:38 Комментировать
Нидерланды
1:2
Англия

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем дал интервью после победного для команды полуфинала чемпионата Европы с Нидерландами.

«Трём львам» удалось добыть путёвку в финал благодаря голу Олли Уоткинса на первой добавленной к основному времени минуте (2:1).

«Нас всегда будут критиковать, когда мы показываем не лучшую игру, но важно отвечать на это победами. Такие моменты великолепны, они делают нас ещё более сплочёнными. Теперь нас ждёт финал.

Олли Уоткинс вышел на замену и воспользовался своим шансом, я очень рад за него. Непросто проявлять себя, когда не выходишь в основе в каждом матче, как привык в клубе», – сказал в беседе с ITV Sport Беллингем.

Финальный поединок сборных Англии и Испании пройдёт 14 июля.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии евро-2024 Олли Уоткинс Джуд Беллингем сборная Нидерландов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 11 Июля
01:33
Куман высказался о будущем сборной Нидерландов
01:30
​Уоткинс: «Впереди - главный матч»
01:23
Саутгейт объяснил свои удачные замены в матче с Нидерландами
01:15
​Уоткинс: «Даже не мечтал об этом»
01:07
Саутгейт – о выходе Англии в финал: «Мы отлично сыграли»
00:57
Куман прокомментировал поражение Нидерландов от Англии в полуфинале
00:55
Кейн поделился ожиданиями от финала Евро-2024
00:51
Ширер: «Саутгейт заслуживает похвалы»
00:50
Уоткинс знал, что Палмер может отдать ему голевой пас
00:38
Беллингем высказался о выходе сборной Англии в финал Евро
00:29
Англия повторила достижение сборной Германии образца Евро-2008
00:21
Сборная Нидерландов проиграла пять из шести полуфиналов Евро – рекорд
00:15
Определился второй медалист чемпионата Европы
00:12
УЕФА назвал лучшего игрока матча Нидерланды – Англия
00:11
Сборная Англии выиграла все три матча плей-офф, пропуская первой
00:04
Саутгейт во второй раз вывел Англию в финал – больше, чем все предыдущие тренеры вместе взятые
10 Июля
23:55
Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 8
23:54
Уоткинс, похоже, забил победный гол на 90-й минуте матча Нидерланды - Англия
23:16
Сборная Англии установила личный рекорд на Евро-2024 по ударам в створ в первом тайме
23:16
Кейн – лучший европеец по голам в плей-офф крупных турниров
23:07
Кейн догнал лучших бомбардиров Евро-2024 – теперь их шесть
22:40
Нидерланды потеряли важного игрока в полуфинале Евро-2024
22:32
Кейн стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф Евро 1
22:24
Симонс – второй самый молодой нидерландец с голом на Евро
22:20
Кейн с пенальти сравнял счёт в матче Нидерланды - Англия
22:20
Хави Симонс впервые забил на Евро
22:11
Сборная Нидерландов повела в игре с англичанами уже на восьмой минуте
22:11
Майну стал самым молодым англичанином в истории полуфиналов крупных турниров
21:34
Фанаты сборной Англии нашли «двойника» Саутгейта
21:20
Нидерланды - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 22
20:54
Беллингем и Кейн – в основе Англии на полуфинал Евро-2024 против Нидерландов
20:54
Сборная Нидерландов объявила состав на матч с Англией в полуфинале Евро-2024
20:39
Фанаты сборной Нидерландов напали на англичан перед матчем Евро-2024 – появилось видео
20:01
Гершкович – про полуфиналы Евро-2024: «Надеюсь, Его Величество Футбол и сегодня восторжествует»
19:56
Погребняк рассказал, какие команды хотел бы увидеть в финале Евро-2024
19:06
Экс-игрок сборной Нидерландов: «Наша атака лучше атаки англичан»
18:38
Селюк назвал фаворита в паре Нидерланды - Англия
18:36
Павлюченко дал прогноз на результат матча Нидерланды – Англия в полуфинале Евро-2024
17:38
Сёмин выделил фаворита матча Нидерланды – Англия
16:44
Молс назвал точный счёт матча Нидерланды – Англия
16:24
Нидерланды или Англия: Булыкин рассказал, кому симпатизирует в полуфинале Евро-2024
16:00
Мостовой: «Никто не ставил на Нидерланды, кроме меня»
15:30
Белоус сравнил сборную Англии Саутгейта и «Реал» Капелло 1
13:50
Шоу: «Если Англия выиграет Евро, Беллингем должен взять «Золотой мяч»
13:38
Ташуев сопоставил сборные Нидерландов и Англии
12:52
Деменко не исключил, что матч Нидерланды – Англия дойдёт до серии пенальти
11:37
Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Англия Евро-2024 — 10 июля 2024
09:00
Выставили Европу раем для коррупции: Зачем УЕФА протащил взяточника Цвайера судить полуфинал Евро-2024 2
08:00
Нидерланды – Англия: Возможные стартовые составы на второй полуфинал Евро-2024
02:35
Ямаль поделился ожиданиями от финала Евро-2024
02:18
Назван фаворит на звание лучшего игрока Евро-2024
02:10
Кейн ответил на призывы убрать его из состава сборной Англии
02:03
Суперкомпьютер назвал шансы Испании выиграть Евро-2024 после выхода в финал
02:02
Нидерланды - Англия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:24
Проверенный прогноз и ставка на матч Нидерланды – Англия полуфинала плей-офф Евро-2024 – 10 июля 2024
09 Июля
23:59
С кем Испания сыграет в финале Евро-2024 3
23:45
Саутгейт: «Теперь у нас есть шанс войти в историю»
23:35
Сборной Нидерландов пришлось менять поезд на самолёт
23:21
Шоу рассказал о своём состоянии перед полуфиналом Евро
21:20
Майка Ричардс объяснил проблемы Кейна и Фодена на Евро-2024
20:44
Сборная Нидерландов отменила пресс-конференцию перед полуфиналом Евро-2024 – известна причина
20:21
Появилась информация о состоянии Кейна
15:13
Полузащитник сборной Англии имеет лучший показатель передач на Евро за всю историю наблюдений 1
14:43
Фоден ответил на информацию о нежелании бить пенальти
13:57
Тренер Нидерландов Куман ответил на вопрос о своём будущем перед полуфиналом Евро-2024
13:50
Гордеев рассказал, за счёт чего сборная Франции может прибавить в своей игре 1
13:34
Ставка и прогноз на точный счёт матча Нидерланды — Англия Евро 2024 — 10 июля 2024
13:14
Балахнин рассказал, почему отдаёт предпочтение Франции, а не Испании в полуфинальном матче Евро 1
08 Июля
22:17
​Названы сборные, которые сыграют в финале Евро-2024
19:36
УЕФА назвал самого быстрого футболиста Евро-2024 1
19:08
УЕФА может снять судью с матча Евро-2024 – названа причина 4
18:25
«Унылое зрелище»: Экс-владелец «Спартака» оценил Евро-2024
18:25
Названы арбитры полуфиналов Евро-2024
16:34
Губерниев дал прогноз на победителя Евро-2024
16:19
Булыкин: «Если в финале Евро сыграют Франция и Англия, это будет один из самых скучных финалов» 2
14:43
Газзаев не сомневается, что Нидерланды и Англия покажут максимум в полуфинале Евро-2024
14:40
Актуальная ставка и прогноз на матч Нидерланды – Англия Евро-2024 – 10 июля 2024
14:17
Нидерланды – Англия: прогноз и ставки БК Pinnacle
13:46
Канчельскис назвал двух финалистов Евро-2024
11:30
Петрушин назвал сборную, которая показывает самый скучный футбол на Евро 1
05:47
Невилл: «Сборной Англии везёт с соперниками на Евро»
05:21
Куман рассказал, с какой сборной хотел бы сыграть в финале Евро-2024 1
05:03
Невилл считает, что игра сборной Англии улучшилась после смены формации
07 Июля
20:04
Дьяков: «Думаю, что сборная Англии вылетит в полуфинале Евро-2024» 2
18:45
УЕФА показал мяч на решающие игры Евро-2024
16:22
Фердинанд назвал самого важного игрока сборной Англии – это не Беллингем и даже не Кейн
15:47
Корнеев: Когда Палмер выходит, игра сборной Англии меняется
15:41
Павлюченко уверен, что Кейн, Сака и Фоден разорвут оборону Нидерландов 3
14:49
Линекер предложил кандидата на пост главного тренера сборной Англии 1
13:51
Суперкомпьютер назвал двух финалистов Евро-2024 6
13:43
Суперкомпьютер высчитал шансы команд выиграть Евро-2024
11:40
Боков дал прогноз на полуфиналы Евро
11:05
Карпукас назвал сборные, которые сыграют в финале Евро
10:59
Надёжная ставка и прогноз на матч Нидерланды – Англия Евро-2024 – 10 июля 2024
02:15
Суперкомпьютер назвал фаворита Евро-2024
01:55
Бесплатная ставка и прогноз на матч Нидерланды – Англия Евро-2024 – 10 июля 2024
01:13
Куман поделился ожиданиями от матча с Англией
01:05
Беллингем чаще всех на Евро-2024 выигрывает дуэли
00:37
Беллингем оценил силу сборной Испании
00:31
Саттон оценил шансы сборной Англии в полуфинале с Нидерландами
00:15
Нидерланды сыграют в полуфинале крупного турнира впервые за 10 лет
00:08
Нидерланды в 6-й раз вышли в полуфинал Евро – только одной сборной это удавалось чаще
00:01
Кейн высказался о работе Саутгейта 1
06 Июля
23:58
«Матч ТВ» не покажет второй полуфинал Евро-2024 3
23:56
Определились полуфинальные пары Евро-2024
23:53
Лэмпард: «Шоу выйдет в старте в полуфинале, если будет готов»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Ямаль больше не сыграет на Евро-2024 в 16 лет Назван самый дорогой состав мира: «Реал» занял второе место, «Барселона» - восьмая Из-за них Франция вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/2 финала против Испании и всего турнира Ловчев назвал победителя Евро-2024 - это не Франция и Англия Нидерланды - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 «Барселона» нашла замену Левандовски в «Манчестер Юнайтед» Мостовой назвал точный счёт полуфинала Испания – Франция на Евро Заварзин назвал причину, по которой «Спартак» хочет избавиться от Соболева
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором
Спортивные новости
Ольховский оценил форму Медведева перед матчем 1/2 финала Уимблдона против Алькараса Ольховский высказался о победе Медведева над Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2024 Медведев в пяти сетах обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона Елена Веснина сообщила, что выступит на Олимпийских играх в Париже Джокович разобрался с Руне и пробился в четвертьфинал Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Нидерланды Нидерланды
Англия Англия
1
2
3.20 3.10 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Июля
01:44 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт – третий тренер с двумя финалами Евро
01:41 · Чемпионат Европы 2024
​Ширер: «Саутгейта критиковали, но он проделал отменную работу»
01:37 · Чемпионат Европы 2024
​Хоселу: «Сборная Испании - это семья»
01:33 · Чемпионат Европы 2024
Куман высказался о будущем сборной Нидерландов
01:30 · Чемпионат Европы 2024
​Уоткинс: «Впереди - главный матч»
01:23 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт объяснил свои удачные замены в матче с Нидерландами
01:17 · Чемпионат Европы 2024
Беллингем поделился ожиданиями от финала с Испанией
01:15 · Чемпионат Европы 2024
​Уоткинс: «Даже не мечтал об этом»
01:07 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт – о выходе Англии в финал: «Мы отлично сыграли»
01:05 · Чемпионат Европы 2024
Губерниев: «Англия поставит на место выскочек из Испании в финале Евро-2024»
00:57 · Чемпионат Европы 2024
Куман прокомментировал поражение Нидерландов от Англии в полуфинале
00:55 · Чемпионат Европы 2024
Кейн поделился ожиданиями от финала Евро-2024
00:51 · Чемпионат Европы 2024
Ширер: «Саутгейт заслуживает похвалы»
00:50 · Чемпионат Европы 2024
Уоткинс знал, что Палмер может отдать ему голевой пас
00:38 · Чемпионат Европы 2024
Беллингем высказался о выходе сборной Англии в финал Евро
00:29 · Чемпионат Европы 2024
Англия повторила достижение сборной Германии образца Евро-2008
00:21 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Нидерландов проиграла пять из шести полуфиналов Евро – рекорд
00:15 · Чемпионат Европы 2024
Определился второй медалист чемпионата Европы
00:12 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА назвал лучшего игрока матча Нидерланды – Англия
00:11 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Англии выиграла все три матча плей-офф, пропуская первой
00:04 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт во второй раз вывел Англию в финал – больше, чем все предыдущие тренеры вместе взятые
10 Июля
23:54 · Чемпионат Европы 2024
Уоткинс, похоже, забил победный гол на 90-й минуте матча Нидерланды - Англия
23:32 · Чемпионат Европы 2024
В сборной Германии считают, что Нойер останется и сохранит место в основе
23:16 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Англии установила личный рекорд на Евро-2024 по ударам в створ в первом тайме
23:16 · Чемпионат Европы 2024
Кейн – лучший европеец по голам в плей-офф крупных турниров
Все новости