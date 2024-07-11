Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024

Финалисты чемпионата Европы теперь известны – в решающей битве лицом к лицу сойдутся сборные Испании и Англии. Тем временем эксперты из Opta с помощью суперкомпьютера высчитали шансы команд на успех в решающей битве за трофей.

Итак, шансы сборной Испании на победу в финале оцениваются в 57,3%, а шансы сборной Англии – в 42,7%. Словом, суперкомпьютер назвал вероятным победителем континентального футбольного форума испанцев.

Финальный матч чемпионата Европы пройдёт в Берлине в ближайшее воскресенье, 14 июля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 22:00 по московскому времени.