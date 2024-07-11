Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 10 июля
Нидерланды
1
Англия
2
Финал - 14 июля
Испания
Англия
Чемпионат Европы по футболу 2024

Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024

11 Июля 2024 • 00:29 Комментировать
Испания
...
Англия
14.07 22:00

Финалисты чемпионата Европы теперь известны – в решающей битве лицом к лицу сойдутся сборные Испании и Англии. Тем временем эксперты из Opta с помощью суперкомпьютера высчитали шансы команд на успех в решающей битве за трофей.

Итак, шансы сборной Испании на победу в финале оцениваются в 57,3%, а шансы сборной Англии – в 42,7%. Словом, суперкомпьютер назвал вероятным победителем континентального футбольного форума испанцев.

Финальный матч чемпионата Европы пройдёт в Берлине в ближайшее воскресенье, 14 июля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 22:00 по московскому времени.

👍 1
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Испании евро-2024 Суперкомпьютер Суперкомпьютер Opta ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 11 Июля
01:05
Губерниев: «Англия поставит на место выскочек из Испании в финале Евро-2024»
00:55
Кейн поделился ожиданиями от финала Евро-2024
00:51
Ширер: «Саутгейт заслуживает похвалы»
00:29
Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
00:18
Ставка и прогноз на точный счёт матча Испания — Англия Евро 2024 — 14 июля
00:04
Саутгейт во второй раз вывел Англию в финал – больше, чем все предыдущие тренеры вместе взятые
00:00
Определились финалисты Евро-2024
10 Июля
20:38
Алаев: «Победа сборной Испании на Евро будет победой футбола»
18:21
Павлюченко назвал сборную, которая выиграет Евро-2024
13:41
Онопко: «Ямалю все пророчат карьеру Месси, но всё будет зависеть только от него» 1
02:46
Звезду сборной Испании можно подписать за 60 млн евро только до 15 июля
02:35
Ямаль поделился ожиданиями от финала Евро-2024
01:22
Тренер Испании Де ла Фуэнте рассказал, какой игры ждёт в финале
00:56
Сборная Испании повторит рекорд Бразилии, если победит в финале
09 Июля
23:59
С кем Испания сыграет в финале Евро-2024 3
08 Июля
22:17
​Названы сборные, которые сыграют в финале Евро-2024
05:21
Куман рассказал, с какой сборной хотел бы сыграть в финале Евро-2024 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИСПАНИЯ АНГЛИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Ямаль больше не сыграет на Евро-2024 в 16 лет Назван самый дорогой состав мира: «Реал» занял второе место, «Барселона» - восьмая Из-за них Франция вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/2 финала против Испании и всего турнира Ловчев назвал победителя Евро-2024 - это не Франция и Англия Нидерланды - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 «Барселона» нашла замену Левандовски в «Манчестер Юнайтед» Мостовой назвал точный счёт полуфинала Испания – Франция на Евро Заварзин назвал причину, по которой «Спартак» хочет избавиться от Соболева
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором
Спортивные новости
Ольховский оценил форму Медведева перед матчем 1/2 финала Уимблдона против Алькараса Ольховский высказался о победе Медведева над Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2024 Медведев в пяти сетах обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона Елена Веснина сообщила, что выступит на Олимпийских играх в Париже Джокович разобрался с Руне и пробился в четвертьфинал Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Нидерланды Нидерланды
Англия Англия
1
2
3.20 3.10 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Июля
01:41 · Чемпионат Европы 2024
​Ширер: «Саутгейта критиковали, но он проделал отменную работу»
01:37 · Чемпионат Европы 2024
​Хоселу: «Сборная Испании - это семья»
01:33 · Чемпионат Европы 2024
Куман высказался о будущем сборной Нидерландов
01:30 · Чемпионат Европы 2024
​Уоткинс: «Впереди - главный матч»
01:23 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт объяснил свои удачные замены в матче с Нидерландами
01:17 · Чемпионат Европы 2024
Беллингем поделился ожиданиями от финала с Испанией
01:15 · Чемпионат Европы 2024
​Уоткинс: «Даже не мечтал об этом»
01:07 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт – о выходе Англии в финал: «Мы отлично сыграли»
01:05 · Чемпионат Европы 2024
Губерниев: «Англия поставит на место выскочек из Испании в финале Евро-2024»
00:57 · Чемпионат Европы 2024
Куман прокомментировал поражение Нидерландов от Англии в полуфинале
00:55 · Чемпионат Европы 2024
Кейн поделился ожиданиями от финала Евро-2024
00:51 · Чемпионат Европы 2024
Ширер: «Саутгейт заслуживает похвалы»
00:50 · Чемпионат Европы 2024
Уоткинс знал, что Палмер может отдать ему голевой пас
00:38 · Чемпионат Европы 2024
Беллингем высказался о выходе сборной Англии в финал Евро
00:29 · Чемпионат Европы 2024
Англия повторила достижение сборной Германии образца Евро-2008
00:21 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Нидерландов проиграла пять из шести полуфиналов Евро – рекорд
00:15 · Чемпионат Европы 2024
Определился второй медалист чемпионата Европы
00:12 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА назвал лучшего игрока матча Нидерланды – Англия
00:11 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Англии выиграла все три матча плей-офф, пропуская первой
00:04 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт во второй раз вывел Англию в финал – больше, чем все предыдущие тренеры вместе взятые
10 Июля
23:54 · Чемпионат Европы 2024
Уоткинс, похоже, забил победный гол на 90-й минуте матча Нидерланды - Англия
23:32 · Чемпионат Европы 2024
В сборной Германии считают, что Нойер останется и сохранит место в основе
23:16 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Англии установила личный рекорд на Евро-2024 по ударам в створ в первом тайме
23:16 · Чемпионат Европы 2024
Кейн – лучший европеец по голам в плей-офф крупных турниров
23:08 · Чемпионат Европы 2024
Звёздный француз задумался об уходе из сборной в 28 лет слухи
Все новости