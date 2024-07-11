Англия повторила достижение сборной Германии образца Евро-2008

Сборная Англии вырвала победу на последних минутах полуфинального матча Евро-2024 с Нидерландами (2:1).

Англичане прошли в финал благодаря точному удару Олли Уоткинса, нанесённому на первой компенсированной ко второму тайму минуте. Как утверждает Opta, это лишь второй случай, когда победный гол в плей-офф чемпионата Европы был забит в добавленное к основной 90-минутке время. Первый такой мяч провела сборная Германии в поединке полуфинала Евро-2008 против Турции.

Англия сыграет с Испанией в финале нынешнего розыгрыша турнира. Решающая битва за трофей состоится 14 июля в Берлине.