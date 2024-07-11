Сборная Нидерландов проиграла пять из шести полуфиналов Евро – рекорд

Сборная Нидерландов снова остановилась на стадии полуфинала чемпионата Европы.

В этот раз путь в финал «оранжевым» преградили англичане, добывшие волевую победу со счётом 2:1 благодаря голу Олли Уоткинса на 91-й минуте. По данным Opta, это уже пятый вылет Нидерландов в полуфинале Евро – ни одна другая сборная не выбывала из турнира на этой стадии так часто. Только в одном случае нидерландцам удалось пройти дальше.

В финале чемпионата Европы – 2024 сборная Англии сыграет против команды Испании, ранее одолевшей Францию (2:1). Трофей будет разыгран 14 июля в Берлине, старт встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.