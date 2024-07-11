Определился второй медалист чемпионата Европы

Поздним вечером в среду определился второй финалист чемпионата Европы по футболу. На 90-й минуте поединка против сборной Нидерландов национальная команда Англии вырвала победу (2:1). Решающим стал удар Олли Уоткинса, а в начале встречи голевыми попытками отметились Хави Симонс и Гарри Кейн с пенальти.

Сборная Нидерландов завоевала бронзовые медали чемпионата Европы наряду с французскими футболистами, которые во вторник с таким же счетом уступили Испании. Напомним, что сборная России в 2008 году также остановилась за шаг до финала континентального форума.

Финальный матч между сборными Испании и Англии состоится в воскресенье.