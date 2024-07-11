Оранжевый провал: из-за кого сборная Нидерландов проиграла Англии и вылетела в полуфинале Евро-2024

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Сборная Англии и без овертайма, да ладно? Бывает и такое, когда помогает соперник. Сборная Нидерландов ярко начала плей-офф (3:0 против Румынии), но затем из неё будто воздух вышел. Намучились с Турцией, а сегодня «оранжевых» хватило только на старт матча и шальной удар Хави Симонса. Лучшего игрока «оранжевых» в этой встрече.

А кто же сыграл плохо? Из-за кого сборная Нидерландов покидает Евро-2024, по делу уступив Англии? Давайте разбираться. Пройдёмся по самым слабым персоналиям этой команды.

Статистика матча: владение мячом – 44:56, удары по воротам – 6:10, в створ – 3:4, угловые – 3:0. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА НИДЕРЛАНДЫ – АНГЛИЯ

ВИРГИЛ ВАН ДЕЙК – 4,0. Начинаем с лидера обороны, спрос с которого повышенный. У Виргила и Евро не очень получился, и матч против Англии в частности. Много эмоций – отсюда жёлтая карточка, неточности на стандартах – после его тычков мяч всегда летел мимо.

Ничего выдающегося в борьбе и очень много неточных передач вперёд. Если Ван Дейк начинает атаку длинным пасом, то в пяти случаях из шести следует потеря.

КОДИ ГАКПО – 4,0. Теперь к лидерам атаки. Гакпо Евро-2024 может занести себе в актив, но вот решающую его стадию – точно нет. Десять точных передач за 90 минут, ни одной обостряющей. И это главная надежда сборной, лучший бомбардир. Не нанёс ни одного удара.

А ещё англичане очень легко двигали Гакпо. Коди проиграл шесть единоборств из восьми, ещё и сфолил три раза.

ДОНИЭЛЛ МАЛЕН – 3,5. Игру Дониэлла Куман вытерпел всего один тайм. Мален будто в шоке находился – всегда подбегал к эпизоду с круглыми глазами, касание проигрывал, действовал невпопад.

Тут лучше всего скажет сухая статистика: за 45 минут Мален отдал две точные передачи, совершил шесть потерь и один раз залез в офсайд.

ДЕНЗЕЛ ДЮМФРИС – 3,5. Наверное, на пару с арбитром Дензел забирает звание антигероя. Давать такие пенальти – решение очень спорное, но именно оно (и вытянутая нога Дюмфриса) переломило ход матча. Именно с этого пенальти англичане в игру вернулись, старт матча же гораздо лучше получился у Нидерландов.

А Дюмфрис потом ещё свой момент не реализовал, пробив в перекладину, но и команду спас, вынеся с ленточки после удара Фодена. Но правый фланг у Нидерландов сегодня не работал, а Дензел ещё и проиграл семь единоборств из девяти.