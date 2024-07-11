УЕФА назвал лучшего игрока матча Нидерланды – Англия

Во втором полуфинале чемпионата Европы - 2024 сборная Англии обыграла Нидерланды со счётом 2:1. Команда Гарета Саутгейта вырвала путёвку в финал турнира в самой концовке, когда Олли Уоткинс отправил мяч в сетку из пределов штрафной площадки.

Именно Уоткинс, автор победного гола, был признан лучшим игроком этого матча. Нападающий провёл на поле только 9 минут, но при этом он смог забить такой драгоценный гол и вывести «трёх львов» в финальный поединок.

В финале чемпионата Европы сборная Англии будет играть против Испании. Битва за трофей пройдёт уже в воскресенье, 14 июля, на стадионе в Берлине.