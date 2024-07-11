Сборная Англии выиграла все три матча плей-офф, пропуская первой

Сборная Англии снова пропустила первой, но смогла переломить ход игры и пройти дальше.

В полуфинальном матче с Нидерландами команда Гарета Саутгейта пропустила уже на 7-й минуте. Вскоре Гарри Кейн сравнял счёт, реализовав пенальти, а в компенсированное ко второму тайму время Олли Уоткинс забил победный мяч «трёх львов». Таким образом, англичане пропускали первыми во всех трёх матчах плей-офф Евро-2024, но в итоге проходили дальше.

В игре 1/8 финала со Словакией английская сборная уступала вплоть до 95-й минуты, но спаслась благодаря голу Джуда Беллингема, а затем вырвала победу в экстра-тайме – отличился Гарри Кейн. В четвертьфинале со Швейцарией англичане ушли от поражения на 80-й минуте усилиями Букайо Саки, после чего оказались точнее в серии пенальти.

Финал между Англией и Испанией пройдёт 14 июля.