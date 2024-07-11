Саутгейт во второй раз вывел Англию в финал – больше, чем все предыдущие тренеры вместе взятые

Гарет Саутгейт снова вывел сборную Англии в финал чемпионата Европы.

В полуфинале англичане одолели соперников из Нидерландов – 2:1. Победный гол «трёх львов» на 91-й минуте забил нападающий Олли Уоткинс.

14 июля Англия сыграет в финале с Испанией. Как отмечает Squawka, при Саутгейте английская сборная выходила в финал крупного турнира чаще (дважды), чем при всех предыдущих наставниках вместе взятых (однажды).

Напомним, сборная Англии также добралась до финала прошлого Евро. В решающем матче команда уступила Италии в серии послематчевых пенальти.

Гарет Саутгейт занимает свой пост с 2016 года.