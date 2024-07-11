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Чемпионат Европы по футболу 2024

Определились финалисты Евро-2024

11 Июля 2024 • 00:00 Комментировать
Испания
...
Англия
14.07 22:00

Завершился второй полуфинальный матч чемпионата Европы - 2024. В нём сборная Англии обыграла Нидерланды со счётом 2:1, забив победный гол в концовке – отличился нападающий Олли Уоткинс, который по ходу второго тайма вышел на замену. Таким образом, определилась финальная пара Евро-2024, и она выглядит так:

Испания – Англия.

Финал чемпионата Европы пройдёт уже в ближайшее воскресенье, 14 июля. Игра пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Стоит сказать, что сборная Англии сыграет в финале на втором чемпионате Европы подряд. В прошлый раз в решающей битве за трофей «три льва» проиграли Италии по пенальти.

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