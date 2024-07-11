Определились финалисты Евро-2024

Завершился второй полуфинальный матч чемпионата Европы - 2024. В нём сборная Англии обыграла Нидерланды со счётом 2:1, забив победный гол в концовке – отличился нападающий Олли Уоткинс, который по ходу второго тайма вышел на замену. Таким образом, определилась финальная пара Евро-2024, и она выглядит так:

Испания – Англия.

Финал чемпионата Европы пройдёт уже в ближайшее воскресенье, 14 июля. Игра пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Стоит сказать, что сборная Англии сыграет в финале на втором чемпионате Европы подряд. В прошлый раз в решающей битве за трофей «три льва» проиграли Италии по пенальти.