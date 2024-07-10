Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024

Сборные Нидерландов и Англии сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч 1/2 финала Евро-2024 состоялся 10 июля.

Второго финалиста определяли команды Гарета Саутгейта и Рональда Кумана. Игроки сборных Англии и Нидерландов уже знали, что в решающем матче играть предстоит с Испанией, а вот кому из них? Это и предстояло выяснить.

По лекалам первого полуфинала, команды решили опровергнуть теорию о скучном зрелище. Начали в хорошем темпе, обменялись опасными атаками, быстро счёт открыли. На седьмой минуте Хави Симонс накрыл Деклана Райса у штрафной площади, моментально прокинул себе под удар и пальнул с 20 метров. Мяч пулей вонзился в дальнюю «девятку», прыжок Пикфорда лишь украсил эпизод – 1:0.

Горевать англичанам пришлось всего десять минут. Букайо Сака с правого края прибежал, сместился в центр и пробил в гущу игроков. На отскок первым успел Гарри Кейн, из выгодной позиции пальнул выше, а потом ему по ноге чиркнул Дензел Дюмфрис, чуть опоздавший к эпизоду. Казалось, момент упущен, но тут рефери позвали посмотреть повтор.

Вернулся Цвайер с вердиктом неутешительным для Нидерландов и немного неожиданным – жёлтая карточка Дюмфрису и пенальти. Гарри Кейн с «точки» пробил безупречно, Вербрюгген прыгнул в нужный угол, но не достал – 1:1. Могли и второй гол забивать англичане, когда сначала Майну, а затем Фоден заложили по сольному проходу. В итоге Фил с острого угла покатил между ног голкиперу, но за пенальти исправился Дюмфрис, остановивший мяч на самой линии.

Мог Дензел и в плюс выйти: он выиграл верх после подачи от угла поля, продавил Беллингема, между прочим, и пробил в перекладину. Звенел каркас и противоположных ворот – это Фил Фоден с точки Ламина Ямаля закрутил в похожем стиле. Мог случиться ещё один чудо-гол, но вместо этого сыграла крестовина. После этого инерция от быстрых голов закончилась, игра засохла надолго.

Только в середине второго тайма болельщики вздрогнули от опасного момента. Виргил Ван Дейк опередил Уокера после флангового кросса, ткнул в противоход Пикфорду, но не смог того переиграть. И чем ближе была концовка матча, тем больше прижималась Англия, как будто давно согласившаяся на овертайм.

Правда, именно им и удалось забить в итоге. В контратаке Фоден отдал направо, откуда из сантиметрового офсайда прострелил Уокер. Завершающий удар Сака был точным, но рефери сразу же решили, что гол засчитывать не будут. Решилось же всё на первой добавленной минуте: Палмер отдал вперёд на Уоткинса, тот развернул защитника и шикарным по точности ударом уложил мяч под дальнюю штангу – 1:2! Не будет овертайма.

Сборная Англии выходит в финале Евро-2024, где сыграет против Испании.