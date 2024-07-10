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Чемпионат Европы по футболу 2024

Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024

10 Июля 2024 • 23:55 Комментировать (10)
Нидерланды
1:2
Англия
окончен

Сборные Нидерландов и Англии сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч 1/2 финала Евро-2024 состоялся 10 июля.

Протокол игры  
Нидерланды1:2Англия
(1:0) Симонс Хави7'  
  18'Кейн Гарри (1:1)
  90'Уоткинс Олли (1:2)
Вербрюгген БартДюмфрис Дензел  17' 90' (Зиркзее Джошуа ( 90') Де Врей СтефанВан Дейк Виргил  87'Аке НатанСхаутен ЙердиРейндерс ТиджаниМален Дониэлл 46' (Вегхорст Ваут ( 46') Симонс Хави  90' 90' (Бробби Брайан ( 90') Гакпо КодиДепай Мемфис 35' (Веерман Йоэй ( 35')
Запасные: Флеккен МаркГертрейда ЛютсхарелБейло ЮстинДе Лигт МаттейсБергвейн СтевенФримпонг ЖеремиМатсен ЯнБлинд ДэйлиВейналдум ДжорджиньоВан де Вен МиккиГравенберх Райан
Пикфорд ДжорданУокер КайлСтоунс ДжонГехи МаркТриппьер Киран 46' (Шоу Люк ( 46') Сака Букайо  86' 90' (Галлахер Конор ( 90') Майну Кобби 90' (Конса Эзри ( 90') Райс ДекланФоден Фил 81' (Палмер Коул ( 81') Беллингем Джуд  72'Кейн Гарри 81' (Уоткинс Олли ( 81')
Запасные: Гомес ДжоУортон АдамТони АйвенБоуэн ДжарродРемсдейл АаронДанк ЛьюисЭзе ЭберечиГордон ЭнтониХендерсон ДинАлександер-Арнольд Трент
10 июля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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Второго финалиста определяли команды Гарета Саутгейта и Рональда Кумана. Игроки сборных Англии и Нидерландов уже знали, что в решающем матче играть предстоит с Испанией, а вот кому из них? Это и предстояло выяснить.

По лекалам первого полуфинала, команды решили опровергнуть теорию о скучном зрелище. Начали в хорошем темпе, обменялись опасными атаками, быстро счёт открыли. На седьмой минуте Хави Симонс накрыл Деклана Райса у штрафной площади, моментально прокинул себе под удар и пальнул с 20 метров. Мяч пулей вонзился в дальнюю «девятку», прыжок Пикфорда лишь украсил эпизод – 1:0.

Горевать англичанам пришлось всего десять минут. Букайо Сака с правого края прибежал, сместился в центр и пробил в гущу игроков. На отскок первым успел Гарри Кейн, из выгодной позиции пальнул выше, а потом ему по ноге чиркнул Дензел Дюмфрис, чуть опоздавший к эпизоду. Казалось, момент упущен, но тут рефери позвали посмотреть повтор.

Вернулся Цвайер с вердиктом неутешительным для Нидерландов и немного неожиданным – жёлтая карточка Дюмфрису и пенальти. Гарри Кейн с «точки» пробил безупречно, Вербрюгген прыгнул в нужный угол, но не достал – 1:1. Могли и второй гол забивать англичане, когда сначала Майну, а затем Фоден заложили по сольному проходу. В итоге Фил с острого угла покатил между ног голкиперу, но за пенальти исправился Дюмфрис, остановивший мяч на самой линии.

Мог Дензел и в плюс выйти: он выиграл верх после подачи от угла поля, продавил Беллингема, между прочим, и пробил в перекладину. Звенел каркас и противоположных ворот – это Фил Фоден с точки Ламина Ямаля закрутил в похожем стиле. Мог случиться ещё один чудо-гол, но вместо этого сыграла крестовина. После этого инерция от быстрых голов закончилась, игра засохла надолго.

Только в середине второго тайма болельщики вздрогнули от опасного момента. Виргил Ван Дейк опередил Уокера после флангового кросса, ткнул в противоход Пикфорду, но не смог того переиграть. И чем ближе была концовка матча, тем больше прижималась Англия, как будто давно согласившаяся на овертайм.

Правда, именно им и удалось забить в итоге. В контратаке Фоден отдал направо, откуда из сантиметрового офсайда прострелил Уокер. Завершающий удар Сака был точным, но рефери сразу же решили, что гол засчитывать не будут. Решилось же всё на первой добавленной минуте: Палмер отдал вперёд на Уоткинса, тот развернул защитника и шикарным по точности ударом уложил мяч под дальнюю штангу – 1:2! Не будет овертайма.

Сборная Англии выходит в финале Евро-2024, где сыграет против Испании.

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Сборная Англии сборная Нидерландов

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Комментарии (8) Все комментарии
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cabo verde
11 Июля 2024 в 00:07
мдаа.. ожидал увидеть еще полчаса футбола ибо за 90 минут на победу никто не наиграл, но неожиданный удар, сплоховал кипер голландцев и все-таки львы в финале..
ну ладно.. такая вывеска даже жарче
CELTIC FROST
11 Июля 2024 в 00:06
Куман предал философию голландского футбола, внезапно выстроив некий оранжевый автобус и выпустив дровосека Вегхорста . Что ж, он сам выбрал свой путь. А Гарету -да, снова повезло. Физрук во главе прекрасных игроков.. он себя не переборет. Как ни крути. Смотрим далее)
snk6565
11 Июля 2024 в 00:05
Если прибавить в движении, как в первом тайме...убрать никакущих Кейна, Билингема, Райса и выпустить Уоткинса, Тоуни или кого то в этом духе...то испанцам придется совсем не сладко...особенно если играть жестко и собрано в обороне...держим кулачки
CELTIC FROST
11 Июля 2024 в 00:17
Райс вообще как-то... удивляет. Смотрю на него и не вижу, за что ему столько вистов раздали. А Джуд, чувствуется, прямо-таки на ободах сезон бесконечный докатывает.
snk6565
11 Июля 2024 в 00:27
Джуд, такое ощущение, поэтому в АПЛ и не пошел...а то сдулся бы уже на середине сезона...Райса переоценили изначально, поэтому и отдали его сразу без раздумий...еще сезон и он сильно упадет в цене
Juventissimo
11 Июля 2024 в 00:04
01 Июля 2024, 22:42 С таким блеклым футболом только англичане способны выиграть этот Чемпионат. Остальным ничего не светит. Десять дней назад я так предположил. Всё пока идет по плану. Добавлю одну свою давнюю фразу только : " Англичане придумали футбол и тут же о нём забыли"/
pol-black
11 Июля 2024 в 00:01
беззубо сыграли голландцы. во втором тайме показали проблески хорошего футбола и снова стухли. а могли бы поднажать и выйти в полуфинал.
а арбитру нужно мяч в очко запихать. назначать такие пенальти - это нужно быть очень заинтересованным.
надеюсь ,испанцы разнесут эту сборную с туманного альбиона, играющую не понятно во что.
KLINSMANN
11 Июля 2024 в 00:00
ну вот..
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