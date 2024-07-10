Уоткинс, похоже, забил победный гол на 90-й минуте матча Нидерланды - Англия

Второй полуфинал чемпионата Европы по футболу между сборными Нидерландов и Англии, похоже, близок к завершению. Соперники обменялись быстрыми голами и не создавали много моментов, особенно после перерыва. На последней секунде основного времени поединка Олли Уоткинс получил мяч на правом краю штрафной площади, развернулся и метров с семи с разворота поразил дальний (левый) угол ворот противника.

1:2 в нашем матче, англичане близки к тому, чтобы сыграть против Испании в финале чемпионата Европы. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.