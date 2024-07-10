В сборной Германии считают, что Нойер останется и сохранит место в основе

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер не собирается завершать выступления в сборной Германии.

38-летний футболист провёл домашний для немцев Евро-2024 в качестве «первого номера», не позволив Марку-Андре тер Штегену получить долгожданный шанс. По данным Bild, в сборной Германии предполагают, что Нойер останется в национальной команде и сохранит за собой место в основе вплоть до следующего чемпионата мира, который пройдёт в 2026 году в Канаде, Мексике и США.

На счету Мануэля Нойера 124 матча за Бундестим. 32-летний тер Штеген, представляющий «Барселону», принял участие в 40 поединках немецкой сборной.