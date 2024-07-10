Сборная Англии установила личный рекорд на Евро-2024 по ударам в створ в первом тайме

Сборная Англии владела преимуществом в первом тайме матча против Нидерландов, но не смогла выйти вперёд.

«Оранжевые» открыли счёт в самом начале встречи усилиями Хави Симонса, на что «трёхцветные» ответили голом Кейна с пенальти. Позднее англичане могли повести, но не реализовали свои шансы. Как сообщает Squawka, сборной Англии удалось побить собственный рекорд на турнире по количеству ударов в створ за первый тайм – четыре.

Следить за ходом полуфинального поединка между Англией и Нидерландами можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция. Победитель матча 14 июля сыграет против Испании в финале.