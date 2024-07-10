Кейн – лучший европеец по голам в плей-офф крупных турниров

Вечером среды Гарри Кейн поразил ворота сборной Нидерландов с 11-метрового удара. Этот гол стал для него шестым во всех матчах плей-офф Евро, о чём ранее мы уже сообщали.

Но как дополняет Opta Sports, Кейн теперь – самый результативный европеец в плей-офф Евро и чемпионатов мира. У него совокупно набралось девять голов, обошёл он Килиана Мбаппе, Герда Мюллера, Мирослава Клозе и Антуана Гризманна. У всех четырёх – по восемь голов в плей-офф крупных турниров.

Текстовую трансляцию вечернего матча сборных Нидерландов и Англии проводит наш портал. Идёт второй тайм, на табло у команд равенство – 1:1.