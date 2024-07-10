Звёздный француз задумался об уходе из сборной в 28 лет

Вингер «Баварии» Кингсли Коман рассматривает возможность завершения международной карьеры.

28-летний футболист усердно работал, чтобы набрать необходимую форму и помочь сборной Франции на Евро-2024, однако за весь турнир провёл на поле всего 15 минут. По сообщениям L'Equipe, Коман очень болезненно отреагировал на ситуацию – теперь он всерьёз раздумывает над уходом из национальной команды.

На счету Кингсли Комана в общей сложности восемь забитых мячей в 57 поединках за сборную Франции. В составе «Баварии» игрок провёл 27 матчей в минувшей кампании, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.