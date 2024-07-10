Кейн догнал лучших бомбардиров Евро-2024 – теперь их шесть

В среду вечером в полуфинале чемпионата Европы играют сборные Нидерландов и Англии. В первом тайме команды обменялись голами – на гол Хави Симонса англичане ответили результативным ударом Гарри Кейна с пенальти.

Теперь на счету Кейна три гола на Евро-2024 – ранее нападающий поражал ворота сборных Дании и Словакии. Как следствие, капитан сборной Англии догнал лучших бомбардиров текущего турнира.

Гарри Кейн (Англия), Коди Гакпо (Нидерланды), Дани Ольмо (Испания), Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия) и Иван Шранц (Словакия) – все эти футболисты делят первое место в рейтинге бомбардиров Евро-2024, забив по три раза.