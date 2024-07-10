Зидан принял решение по работе в сборной Франции

Зинедин Зидан – главный кандидат на замену Дидье Дешаму в должности рулевого сборной Франции.

Слухи о возможной тренерской перестановке во французской национальной команде ожидаемо распространились после вылета «трёхцветных» с Евро-2024. Коллектив Дешама уступил Испании в полуфинале (1:2). Как информирует L'Equipe, Зидан уважает Дешама и не будет выдвигать свою кандидатуру, пока тот не потеряет работу. Бывший наставник мадридского «Реала» не одержим идеей назначения в сборную Франции и не стремится поскорее вернуться к тренерской деятельности.

Напомним, Зинедин Зидан остаётся без работы с момента ухода из «Реала» в 2021 году.