Нидерланды потеряли важного игрока в полуфинале Евро-2024

В среду вечером на Евро-2024 проходит второй полуфинальный матч между сборными Нидерландов и Англии. Рулевому «оранжевых» Рональду Куману пришлось делать замену уже в завершении первого тайма. Нападающий Мемфис Депай получил травму и не смог продолжать игру. На замену весьма неожиданно вышел центральный полузащитник – Йоэй Веерман. Очевидно, Куман решил перестроить схему.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче сборных Нидерландов и Англии можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Напомним, что первым финалистом чемпионата Европы стала сборная Испании.