Кейн стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф Евро

10 июля в матче сборных Англии и Нидерландов своим голом с 11-метрового удара в первом тайме отметился Гарри Кейн. Как сообщает Opta Sports, капитан «трёх львов» благодаря своему голу стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф чемпионатов Европы.

Так, у Кейна теперь шесть голов в плей-офф Евро. Он обогнал француза Антуана Гризманна с его пятью голами. Позади с четырьмя мячами остались немцы Герд Мюллер, Дитер Мюллер, серб Драган Джаич и бывший форвард сборной Португалии Нуну Гомеш.

Текстовую трансляцию матча нидерландцев и англичан проводит наш портал. Идёт первый тайм, на табло равенство – 1:1.