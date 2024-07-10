Корнеев назвал главную проблему сборной Франции на Евро-2024

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о сборной Франции. За шаг до финала французы вылетели с Евро-2024, проиграв в полуфинале сборной Испании (1:2).

«Прям какая‑то драма, сидишь и думаешь: как бы не заснуть от их игры. Они играли без наконечника. Неужели не чувствовал тренерский штаб, что средняя линия со слишком оборонительными игроками», - говорит Корнеев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что всего четыре гола за шесть матчей оформили «трёхцветные». Из них два – автоголы, один – пенальти, исполненный Килианом Мбаппе. Единственным голом с игры стал гол Рандаля Коло-Муани в ворота испанцев 9 июля.