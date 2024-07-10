Симонс – второй самый молодой нидерландец с голом на Евро

Вечером 11 июля в полуфинале Евро-2024 сошлись сборные Англии и Нидерландов. Счёт открыл молодой талант «оранжевых» Хави Симонс, дальним ударом он оформил красивый гол на седьмой минуте.

Как сообщает Opta Sports, только один игрок забивал на Евро в составе нидерландской сборной будучи моложе Симонса. И это Патрик Клюйверт, в возрасте 19 лет он на Евро-1996 поразил ворота также сборной Англии. Симонсу сейчас 21 год.

Текстовую трансляцию матча сборных Англии и Нидерландов проводит наш портал. На гол Симонса ответил Гарри Кейн с 11-метровго удара. На данный момент на табло счёт равный – 1:1.