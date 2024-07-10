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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кейн с пенальти сравнял счёт в матче Нидерланды - Англия

10 Июля 2024 • 22:20 Комментировать
Нидерланды
1:1
Англия
перерыв

Что во вторник, что в среду в полуфинальных матчах чемпионата Европы по футболу команды быстро обменялись голевыми попытками. Хави Симонс вколотил мяч в дальний верхний угол плотным выстрелом по воротам. Вскоре Дензел Дюмфрис пытался блокировать удар Гарри Кейна из пределов штрафной, но попал по ноге англичанина - пенальти. Пострадавший сильно и точно послал мяч впритирку с левой штангой, а голкипер не дотянулся.

1:1, и голы сегодня еще точно будут. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарри Кейн сборная Нидерландов ещё теги

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НИДЕРЛАНДЫ АНГЛИЯ
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