Кейн с пенальти сравнял счёт в матче Нидерланды - Англия

Что во вторник, что в среду в полуфинальных матчах чемпионата Европы по футболу команды быстро обменялись голевыми попытками. Хави Симонс вколотил мяч в дальний верхний угол плотным выстрелом по воротам. Вскоре Дензел Дюмфрис пытался блокировать удар Гарри Кейна из пределов штрафной, но попал по ноге англичанина - пенальти. Пострадавший сильно и точно послал мяч впритирку с левой штангой, а голкипер не дотянулся.

1:1, и голы сегодня еще точно будут. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.