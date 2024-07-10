Хави Симонс впервые забил на Евро

В среду вечером во втором полуфинале чемпионата Европы играют сборные Нидерландов и Англии. «Оранжевые» открыли счёт уже на седьмой минуте, когда Хави Симонс нанёс точный удар со средней дистанции.

Для Хави Симонса это первый гол на Евро-2024. Ранее нидерландец поражал ворота Франции, но тогда взятие ворот было отменено из-за положения «вне игры».

Если брать карьеру Симонса в сборной Нидерландов в целом, то в 20 матчах молодой футболист забил два гола. Ранее, в июне, Хави забивал в товарищеском матче против Исландии.

Следить за матчем сборных Нидерландов и Англии можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.