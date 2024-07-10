Майну стал самым молодым англичанином в истории полуфиналов крупных турниров

Вечером 10 июля в полуфинале Евро-2024 сошлись сборные Англии и Нидерландов. В составе «трёх львов» вышел молодой хавбек Кобби Майну.

Как сообщает Opta Sports, Кобби покорилось достижение. Он стал самым молодым англичанином, который когда-либо выходил на поле в рамках полуфинала крупного турнира. К ним относятся чемпионаты мира и чемпионаты Европы. Сегодня полузащитнику «Манчестер Юнайтед» всего 19 лет и 82 дня.

Напомним, что на седьмой минуте ворота сборной Англии поразил полузащитник нидерландской команды Хави Симонс. Текстовая трансляция этого матча – на нашем портале, «оранжевые» впереди!