Шаронов рассказал, чем похожи сборные Германии и Австрии

Российский тренер Роман Шаронов высказался о сборных Германии и Австрии и отметил их схожесть из-за главных тренеров – представителей немецкой тренерской школы.

«Отличия у Юлиана Нагельсмана и Ральфа Рагника есть, но школа одна. И это отличие — качество игроков их сборных. Когда я смотрел игры австрийцев, то не мог отделаться от ощущения, что смотрю матч сборной Германии, но с другим уровнем мастерства у игроков», - говорит Шаронов для Livesport.ru.

Напомним, что немцы дошли на домашнем Евро до четвертьфинала, уступив в дополнительное время сборной Испании (1:2).

Австрийцы остановились на стадии 1/8 финала, проиграв сборной Турции (1:2).