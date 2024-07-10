Шаронов: «Футбол не стоит оценивать по крупным турнирам»

Футбольный тренер Роман Шаронов высказался о проходящем Евро-2024 в Германии. Многие команды турнира критиковали за нерезультативную игру, в их числе – сборные Франции и Англии.

«Нужно делить большие турниры и внутренние чемпионаты. Игроки до больших турниров проводят много матчей, эмоционально и физически они уже измотаны. Плюс сам формат чемпионата не играет на руку зрелищности», - говорит Шаронов в интервью Livesport.ru, добавив, что современный футбол не стоит оценивать по крупным турнирам вроде чемпионатов мира и Европы.

Напомним, что прямо сейчас проходит предпоследний матч этого Евро. Друг с другом встречаются сборные Англии и Нидерландов. Победитель сыграет в финале со сборной Испании.