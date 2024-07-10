Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 9 июля
Испания
2
Франция
1
1/2 - 10 июля
Нидерланды
1
Англия
1
Чемпионат Европы по футболу 2024

Шаронов: «Футбол не стоит оценивать по крупным турнирам»

10 Июля 2024 • 21:58 Комментировать

Футбольный тренер Роман Шаронов высказался о проходящем Евро-2024 в Германии. Многие команды турнира критиковали за нерезультативную игру, в их числе – сборные Франции и Англии.

«Нужно делить большие турниры и внутренние чемпионаты. Игроки до больших турниров проводят много матчей, эмоционально и физически они уже измотаны. Плюс сам формат чемпионата не играет на руку зрелищности», - говорит Шаронов в интервью Livesport.ru, добавив, что современный футбол не стоит оценивать по крупным турнирам вроде чемпионатов мира и Европы.

Напомним, что прямо сейчас проходит предпоследний матч этого Евро. Друг с другом встречаются сборные Англии и Нидерландов. Победитель сыграет в финале со сборной Испании.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Роман Шаронов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Ямаль больше не сыграет на Евро-2024 в 16 лет Назван самый дорогой состав мира: «Реал» занял второе место, «Барселона» - восьмая Из-за них Франция вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/2 финала против Испании и всего турнира Ловчев назвал победителя Евро-2024 - это не Франция и Англия «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 «Барселона» нашла замену Левандовски в «Манчестер Юнайтед» Мостовой назвал точный счёт полуфинала Испания – Франция на Евро Куман рассказал, с какой сборной хотел бы сыграть в финале Евро-2024 Заварзин назвал причину, по которой «Спартак» хочет избавиться от Соболева
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором
Спортивные новости
Ольховский оценил форму Медведева перед матчем 1/2 финала Уимблдона против Алькараса Ольховский высказался о победе Медведева над Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2024 Медведев в пяти сетах обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона Елена Веснина сообщила, что выступит на Олимпийских играх в Париже Джокович разобрался с Руне и пробился в четвертьфинал Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Перерыв
Нидерланды Нидерланды
Англия Англия
1
1
3.20 3.10 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Июля
22:40 · Чемпионат Европы 2024
Нидерланды потеряли важного игрока в полуфинале Евро-2024
22:32 · Чемпионат Европы 2024
Кейн стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф Евро 1
22:28 · Чемпионат Европы 2024
Корнеев назвал главную проблему сборной Франции на Евро-2024
22:24 · Чемпионат Европы 2024
Симонс – второй самый молодой нидерландец с голом на Евро
22:20 · Чемпионат Европы 2024
Хави Симонс впервые забил на Евро
22:11 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Нидерландов повела в игре с англичанами уже на восьмой минуте
22:11 · Чемпионат Европы 2024
Майну стал самым молодым англичанином в истории полуфиналов крупных турниров
22:06 · Чемпионат Европы 2024
Шаронов рассказал, чем похожи сборные Германии и Австрии
21:58 · Чемпионат Европы 2024
Шаронов: «Футбол не стоит оценивать по крупным турнирам»
21:34 · Чемпионат Европы 2024
Фанаты сборной Англии нашли «двойника» Саутгейта фото
20:54 · Чемпионат Европы 2024
Беллингем и Кейн – в основе Англии на полуфинал Евро-2024 против Нидерландов
20:54 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Нидерландов объявила состав на матч с Англией в полуфинале Евро-2024
20:39 · Чемпионат Европы 2024
Фанаты сборной Нидерландов напали на англичан перед матчем Евро-2024 – появилось видео видео
20:38 · Чемпионат Европы 2024
Алаев: «Победа сборной Испании на Евро будет победой футбола»
20:04 · Чемпионат Европы 2024
Роналду показал педикюр на ногах 1 фото
19:56 · Чемпионат Европы 2024
Погребняк рассказал, какие команды хотел бы увидеть в финале Евро-2024
19:46 · Чемпионат Европы 2024
Овчинников: «Мне футбол сборной Испании не очень нравится»
19:06 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок сборной Нидерландов: «Наша атака лучше атаки англичан» эксклюзив
19:02 · Чемпионат Европы 2024
«Ему повезло»: Дешам высказался о голе Ямаля
18:38 · Чемпионат Европы 2024
Селюк назвал фаворита в паре Нидерланды - Англия
18:36 · Чемпионат Европы 2024
Павлюченко дал прогноз на результат матча Нидерланды – Англия в полуфинале Евро-2024
18:21 · Чемпионат Европы 2024
Павлюченко назвал сборную, которая выиграет Евро-2024
17:38 · Чемпионат Европы 2024
Сёмин выделил фаворита матча Нидерланды – Англия
17:38 · Чемпионат Европы 2024
Рио Фердинанд: «Ямаль играет не по годам зрело» 1
16:44 · Чемпионат Европы 2024
Молс назвал точный счёт матча Нидерланды – Англия эксклюзив
Все новости