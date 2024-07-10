Фанаты сборной Англии нашли «двойника» Саутгейта

В среду вечером на чемпионате Европы пройдёт второй полуфинальный матч. В нём отношения на футбольном поле выяснят сборные Нидерландов и Англии. Перед игрой в социальных сетях появилось видео, на котором фанаты «трёх львов» поют песню в адрес Гарета Саутгейта. Правда, вместо тренера английской сборной песня адресовалась его «двойнику», а именно полицейскому, который чем-то похож на Саутгейта. Видео быстро распространились по сети.

Матч между сборными Нидерландов и Англии стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

Напомним, что первым финалистом Евро-2024 стала сборная Испании.