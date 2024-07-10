Беллингем и Кейн – в основе Англии на полуфинал Евро-2024 против Нидерландов

Во втором полуфинале чемпионата Европы отношения на футбольном поле выяснят сборные Нидерландов и Англии. Наставник «трёх львов» Гарет Саутгейт решил выпустить на поле с первых минут следующих игроков:

Пикфорд, Уокер, Гехи, Стоунс, Триппьер, Сака, Райс, Майну, Фоден, Беллингем, Кейн.

Футболисты сборных Нидерландов и Англии услышат стартовый свисток в 22:00 по московскому времени. Следить за матчем можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

Первый финалист чемпионата Европы уже известен – им стала сборная Испании.