Сборная Нидерландов объявила состав на матч с Англией в полуфинале Евро-2024

В среду вечером сборная Нидерландов сыграет против Англии во втором полуфинале чемпионата Европы. Главный тренер «оранжевых» Рональд Куман принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Вербрюгген, Дюмфрис, ван Дейк, де Врей, Аке, Схаутен, Рейндерс, Симонс, Мален, Депай, Гакпо.

Матч между сборными Нидерландов и Англии стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Напомним, что первым финалистом Евро-2024 стала сборная Испании.