В среду вечером сборные Нидерландов и Англии будут разыгрывать вторую путёвку в финал чемпионата Европы. Незадолго до игры поклонники нидерландской команды напали на бар, где проводили время англичане. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

На видео видно, как фанаты сборной Нидерландов бросают в оппонентов стулья. Также происходит бой посуды, летят мониторы… В общем, инцидент неприятный. Видно на видео и мужчин в чёрном, которые пытались прекратить это побоище. Похоже, это были сотрудники заведения.

Матч сборных Нидерландов и Англии стартует уже в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.