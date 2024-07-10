Алаев: «Победа сборной Испании на Евро будет победой футбола»

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался о сборной Испании. «Красная фурия» вечером вторника первой вышла в финал Евро-2024, обыграв французов (2:1).

«Думаю, победой футбола будет победа сборной Испании. К сожалению, многие фавориты показали не тот уровень игры и не тот уровень зрелищности, который ожидали от них», - говорит Алаев для телеканала «Матч ТВ».

Как добавил президент РПЛ, он смотрит почти все матчи подходящего к концу Евро в Германии.

Напомним, что судьба второго места в финале Евро решится вечером среды. Друг с другом сыграют команды Нидерландов и Англии. Текстовую трансляцию этого события проведёт наш портал.