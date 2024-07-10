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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду показал педикюр на ногах фото

10 Июля 2024 • 20:04 Комментировать (1)

Криштиану Роналду рассчитывал лучше выступить на Евро-2024, но сборная Португалии вылетела уже по итогам четвертьфинала. Команда Роберто Мартинеса проиграла Франции по пенальти после нулевой ничьей.

Теперь Роналду наслаждается отдыхом в семейном кругу и набирается сил перед стартом следующего сезона. В среду 39-летний футболист опубликовал в социальных сетях фото с побережья. На фото можно увидеть часть педикюра Криштиану – накрашенные ногти на ногах.

Криштиану Роналду уже не первый раз показал фотографии с накрашенными ногтями. Но звезда футбола красит ногти не для красоты, а для защиты. Такое же приём часто используют бойцы – специальный лак создаёт на ногтях защитный слой.

Раскрыто вероятное будущее Роналду в сборной Португалии

Роналду не уйдёт из футбола – раскрыта невероятная цель Криштиану

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
10 Июля 2024 в 21:18
Бойцы ?? Петушинные если только , еф , куда вы катитесь , и кого хотите привлечь такими публикациями ..
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