Гершкович – про полуфиналы Евро-2024: «Надеюсь, Его Величество Футбол и сегодня восторжествует»

Председатель Объединения отечественных тренеров Юрий Гершкович в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о полуфиналах чемпионата Европы.

- Я редко отдаю кому-то предпочтение, но вчера, как и многие, болел за Испанию. Потому что испанцы играют в футбол. А французы сами в него не играют и другим не дают. Мучаются и других мучают. У них были какие-то проблески, но короткие.

Не хочется делать прогнозы, но хотелось бы, чтобы во втором полуфинале выиграли Нидерланды. Чтобы и в этой паре Его Величество Футбол восторжествовал. У англичан, как говорится, звезда сидит на звезде и звездой погоняет. Но при этом не чувствуется в их игре свежего воздуха, – сказал Гершкович.

Накануне Испания победила Францию (2:1), а сегодня в 22:00 Нидерланды сыграют в 1/2 финала с Англией.