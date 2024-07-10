Погребняк рассказал, какие команды хотел бы увидеть в финале Евро-2024

Экс-футболист «Фулхэма» Павел Погребняк высказался о предстоящем матче 1/2 финала чемпионата Европы между национальными командами Нидерландов и Англии.

По мнению эксперта, это равные соперники, которые должны показать интересный футбол.

— Сегодня мы вправе ожидать голы. Я хотел бы увидеть финал Испания – Англия, — приводит слова Погребняка издание «Спорт-Экспресс».

Полуфинальный матч Евро-2024 между Нидерландами и Англией пройдет в среду, 10 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени.

За всеми событиями поединка вы сможете следить в прямой текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.