Овчинников: «Мне футбол сборной Испании не очень нравится»

Тренер Валерий Овчинников оценил игру сборной Испании в полуфинале Евро-2024 против команды Франции (2:1).

- Испания в полуфинале с Францией играла в свой футбол. Мне этот футбол не очень нравится, поэтому трудно про них говорить. Испанцы держали мяч, смогли забить два гола при счете 0:1, - заявил тренер в интервью Betonmobile.

Также Овчинников призвал дождаться второй игры данной стадии, чтобы делать прогнозы на матч за золото. Напомним, что сегодня сыграют Нидерланды и Англия. Начало матча в 22:00. Победитель в этой паре схлестнется с испанцами, которые во вторник одолели команду Франции.