Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от проходящего в Германии чемпионата Европы.

- Какие команды вам понравились на чемпионате Европы?

- Команды, которые уже вылетели. Я смотрю не только на продвижение по таблице, но и по игровым моментам: структуру игры, например. Все критикуют итальянцев, но я увидел у них положительные моменты по структуре игры и качеству. Это касается также немцев, австрийцев, швейцарцев. Я что-то для себя подмечаю, но не по красоте игры, а с тренерской точки зрения. Приятно было посмотреть на каждую сборную, что-то подметить для себя. Не слепо скопировать, а чтобы определить в своей голове, что по структурности нам ближе.

- Вы не назвали испанцев. Они вам понравились?

- Безусловно. Это хорошая сборная, которая здорово играет стилистически. Тем более там тренер де ла Фуэнте, с которым мы играли против молодежной сборной Испании. Она оставила тогда приятные впечатления. Сейчас Испания проводит хорошие матчи.

- Кто для вас лучший футболист чемпионата Европы?

- Приятное впечатление оставляет молодой игрок сборной Испании Ямаль.

- Кого хотели бы увидеть в финале Евро?

- Здесь болельщицкие предпочтения роли не играют. Все критикуют сборную Англии, но она может пройти в финал. Значит, будем наслаждаться тем футболом, который предстоит.

- Как вам уровень Евро? Голов мало, и вообще этот чемпионат называют скучным.

- Для меня он не скучный. Я смотрю не с точки зрения эмоциональной оценки. Да, голов мало, но ничего страшного. Зато структура игры позволят для себя что-то подмечать и привносить что-то полезное.

Елена Григорьевская