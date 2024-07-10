Экс-игрок сборной Нидерландов: «Наша атака лучше атаки англичан»

Бывший игрок национальной сборной Нидерландов Джеффри Талан специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о втором полуфинале Евро-2024. В нём сойдутся сборные Англии и Нидерландов.

«Я ожидаю очень сложной игры, она будет равной и шансы будут у обеих команд. И всё-таки я верю, что мы сможем пройти в финал. Если говорить о преимуществе сборной Нидерландов, у неё лучше атака, а ещё очень важна поддержка болельщиков. Наши фанаты невероятны!», - говорит Талан нашему корреспонденту.

Напомним, что следить за грядущим полуфиналом в формате текстовой трансляции можно будет на нашем портале. Старт игры – в 23:00 по московскому времени.