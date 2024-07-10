«Ему повезло»: Дешам высказался о голе Ямаля

Во вторник вечером сборная Испании обыграла Францию со счётом 2:1 и стала первым финалистом чемпионата Европы. Автором одного из двух голов испанской команды стал вингер «красной фурии» Ламин Ямаль. 16-летнему футболисту удался красивый и, главное, точный удар из-за пределов штрафной площадки. Гол Ямаля оценил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

«Его удар был великолепным. Ему очень повезло, но мы не должны умалять его заслуг. Очевидно, мы дали Ямалю слишком много пространства. У Испании много игроков, которые способны хорошо пробить из-за штрафной. Мы дали ему слишком много свободы», - цитирует Дешама Mirror.