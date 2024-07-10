Селюк назвал фаворита в паре Нидерланды - Англия

Агент Дмитрий Селюк сделал прогноз на второй полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу, который завершается в Германии. В 22:00 начнется противостояние сборных Англии и Нидерландов.

- В 2004 году Греция оборонялась и выиграла чемпионат Европы. После этого появилась тенденция играть от обороны, - заявил Селюк Vprognoze.ru.

Агент добавил, что наконец-то оборонительный стиль не гарантирует результата, намекая на выступления сборных Испании и Нидерландов, которые «играют в красивый, романтичный футбол».

Тем не менее, Селюк считает именно англичан фаворитами в полуфинале с голландцами. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.