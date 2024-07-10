Павлюченко дал прогноз на результат матча Нидерланды – Англия в полуфинале Евро-2024

Первым финалистом чемпионата Европы стала сборная Испании. Вторую путёвку в среду вечером будут разыгрывать сборные Нидерландов и Англии. Своими мыслями об этом поединке поделился бывший футболист сборной России Роман Павлюченко.

«Голландцы мне никогда особо не нравилась. Мне хотелось бы, чтобы Англия играла в финале. Сейчас у них в составе два футболиста, с которыми я был в «Тоттенхэме». Думаю, англичане переиграют Нидерланды», - цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».

Игроки сборных Нидерландов и Англии услышат стартовый свисток в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.